研究：兩類食品添加劑組合或增2型糖尿病風險

中評社香港4月13日電／法國國家健康與醫學研究所官網近日介紹，一項針對五大類常見食品添加劑組合的研究發現，有兩類組合可能增加2型糖尿病發病風險，這為預防該病的研究提供了新方向。



新華社報導，此前多數研究僅關注某種單一添加劑的影響，而對實際飲食中經常同時攝入多種添加劑的情況重視不夠。法國國家健康與醫學研究所、國家農業食品與環境研究院等機構聯合組成一個營養流行病學研究團隊，在2009年開始啟動一項在線營養調查項目，讓研究對象在線記錄其日常所攝入的所有飲食及品牌。共計逾10萬成年人參與這一項目，平均隨訪期為7.7年。



研究團隊最終識別出五大類常見的添加劑組合。為了將重點放在那些可能對健康產生重大影響的添加劑上，被納入混合模型的添加劑必須有至少5%的研究對象攝入。



研究結果發現，有兩類組合與2型糖尿病更高發病風險顯著相關：第一類組合常見於各種工業加工食品，如湯料、乳制甜點和醬料等，主要包含多種乳化劑，例如果膠、卡拉膠等，以及防腐劑山梨酸鉀和色素姜黃素；第二類組合主要出現在含甜味劑和汽水飲料中，包括檸檬酸等酸度調節劑、辣椒紅等著色劑、阿斯巴甜等甜味劑、阿拉伯膠和果膠等乳化劑以及包衣劑巴西棕櫚蠟。



研究人員說，雖然該研究為觀察性研究，無法直接確認因果關係，但結果與此前一些體外實驗的發現相吻合，提示應關注多種添加劑間的相互作用。未來還需更多研究以闡明其中的潛在機制，並深入理解這些添加劑之間可能存在的協同與拮抗效應。



這一研究成果近日發表在美國期刊《科學公共圖書館·醫學》上。