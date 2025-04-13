薩默斯：“加征關稅有正面作用”是欺詐言論

中評社北京4月13日電／當地時間11日，美國前財長勞倫斯·薩默斯在彭博社的電視節目中表示，當前美國政府對外加征的關稅水平，已經遠高於引發美國上世紀經濟大蕭條惡化的《斯姆特-霍利關稅法》。薩默斯還認為，美國政府所謂“關稅成本不會由美國消費者埋單，對美國有利”的說法，是欺詐言論。



央視新聞報導，薩默斯表示，經濟學家非常仔細地做了研究，結論就是，所有研究都證明加征關稅後商品價格就是會上漲，最重要的是現在的關稅水平比2018年美國發動貿易戰的時候高了十倍不止。我認為除了向消費者轉嫁更高的商品價格之外，任何關於加征關稅有其他（正面）作用的言論，從根本上來說都是欺詐。



薩默斯還表示，美國政府肆意加征關稅的政策非常危險，如果自己回到白宮或財政部任職，都不知道總統接下來會說什麼。



薩默斯說，“實話實說，如果我在一個正在推行如此危險政策的政府中，我會非常仔細地考慮我是否有能力影響政策朝著積極方向發展，或者對我來講正確的選擇是辭職。”



美國政府採取的關稅措施加劇了美國與貿易夥伴緊張關係並損害了美國經濟增長前景，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數近期大幅震蕩走低。



截至11日收盤，美元指數從1月13日盤中高點110.18點跌至100.10點，累計跌幅達9.1%。多家媒體指出，美國的關稅政策正在損害美元的地位。



當地時間12日，美國消費者新聞與商業頻道報導稱，近期美國國債與美元指數不斷下跌，投資者擔憂美國政府激進且不斷變化的貿易政策可能對美國金融市場造成越來越大的傷害。當前一些更深層次的事情正在發生變化，一些投資者正在離開美國。以往美元作為避險資產往往受益於市場波動，但目前市場正在重新評估美元作為儲備貨幣的地位，並處於快速的去美元化的過程中。

