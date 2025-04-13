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大阪世博會中國館開館 展品包括月球土壤樣本
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2025-04-13 16:11:40
中評社香港4月13日電／2025年日本大阪世博會今日正式開幕，中國館舉行開館儀式，首次在全球零距離對比展示由中國嫦娥五號、嫦娥六號探測器採集的月球正面和背面土壤樣本，展出“蛟龍號”深潛體驗艙、全新一代人形機器人等展項。
香港電台報導，中國館由中國貿促會和各方組織籌備。中國貿促會會長任鴻斌致辭時表示，希望通過中國館的精彩展示和豐富活動，讓世界看到欣欣向榮、自信開放的中國，為大阪世博會留下精彩難忘的中國印記，積極促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。
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