北方沙塵抵粵　廣州深圳罕見遭遇沙塵天氣

中評社香港4月13日電／來自北方的沙塵今日到達廣東，廣州、深圳等地罕見遭遇沙塵天氣。



香港電台報導，廣州市氣象台發布灰霾黃色預警稱，天河、越秀、荔灣、南沙等區出現灰霾天氣，呼籲居民減少戶外活動，又建議中小學校、幼兒園、託兒所適時停止戶外活動。



氣象監測顯示，廣州今日PM10，即可吸入顆粒物濃度明顯上升，空氣質量指數一度達到嚴重污染級別，越秀區、天河區能見度低於10公里。



氣象專家預計，廣州、深圳等地的沙塵天氣明日基本結束。