媒體嘲神操作：大張旗鼓加稅　偷偷摸摸豁免

中評社北京4月13日電／新華社發表文章指出，美國政府相關網絡平台11日晚悄然發佈信息，對智能手機、筆記本電腦、芯片等電子產品豁免所謂“對等關稅”。與此前高調宣佈一系列加徵關稅政策不同，這一引發輿論廣泛關注的“重磅新聞”是在周末深夜發佈，官網不見鏈接，記者求證不應，文件內容繞口……當局的一系列“神操作”值得玩味。



美國海關與邊境保護局並未在其官網上發佈這一信息，而是通過一個信息發佈平台，該平台後被確認是供美國政府機構使用的平台。相關文件顯示的信息發佈時間為美國東部時間11日晚10時36分，為周五深夜。新華社記者12日早些時候核實官方信息時發現，白宮方面並未就此公開表態，此後向白宮、海關與邊境保護局方面求證，也未能得到回應。



不起眼的時間，不起眼的平台，再加上繞口的公文表述，這彷彿是一則“故意低調”的信息發佈。



一名資深貿易專家私下對新華社記者表示，美國政府這種做法非常反常，用非常低調、非常隱晦的方式，宣佈了影響非常廣泛的關稅豁免，涉及金額或高達數以十億計美元。文件措辭不清晰、不明確，政策發佈可謂“拐彎抹角”。



與之相比，美國2日高調宣佈所謂“對等關稅”，有白宮的精心佈景，有鋪墊的長篇講話，也有各級官員的“宣介”，可謂大張旗鼓，可還沒到10天就悄然讓步。一個顯而易見的原因是，美國各界對關稅政策的強烈反對聲浪，已對政府形成巨大壓力。



根據貿易逆差隨意計算的所謂“對等關稅”，已引發金融市場劇烈震盪。股市遭遇暴跌，美債遭到拋售，凸顯投資者對於美債和美元作為“避風港”地位的質疑。



此外，包括聯邦參議員特德·克魯茲、蘭德·保羅和前副總統彭斯在內的共和黨內重量級人物公開批評關稅政策，反映美國國內正形成強烈的反對聲浪。

