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香港羽毛球混雙組合鄧俊文謝影雪在亞錦賽奪冠
http://www.CRNTT.com   2025-04-13 17:08:59


　　中評社香港4月13日電／香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪於亞洲錦標賽奪得冠軍。

　　香港電台報導，“鄧謝配”在這項於寧波舉行的賽事中，四強擊敗頭號種子的國家隊組合晉級，決賽面對日本組合綠川大輝和齋藤夏，首局先贏21:15，但第二局以17:21被對方扳平局數。決勝的第三局，“鄧謝配”以較大比數的21:13勝出，贏得金牌。

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