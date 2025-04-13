影響18省份　北方沙塵為何一直吹到海南島？

中評社香港4月13日電／連日來北方的極端大風，導致沙塵大範圍傳輸，一路向南，跨過長江、進入華南，最遠抵達海南省的北部，形成了近年來影響我國範圍最廣的一次沙塵天氣過程。



記者從中國氣象局瞭解到，13日，北到新疆和內蒙古、南到廣東和海南，全國18個省份有揚沙或浮塵天氣。什麼原因造成了如此大範圍沙塵天氣過程？沙塵天氣還將持續多久？新華社記者對此進行了採訪。



近年來影響範圍最廣



新華社報導，中央氣象台13日6時發佈沙塵暴藍色預警。受地面大風和沙塵傳輸影響，預計13日8時至14日8時，新疆南部、內蒙古中西部、甘肅東部、寧夏大部、陝西北部和南部、山西西部、河北西北部、四川盆地、重慶、貴州中部、湖北中部、湖南大部、江西中南部、浙江西部、福建西北部、廣東北部和西南部、廣西東部、海南北部和西部等地有揚沙或浮塵天氣。



中央氣象台首席預報員饒曉琴說，這次沙塵天氣影響到這麼偏南的地方還是比較少見的。上一次沙塵如此遠距離傳輸，還要追溯到2010年3月，最遠抵達了我國的福建和台灣。



連日來，沙塵天氣過程由北而南範圍逐漸擴大。



10日，中央氣象台發佈大風黃色預警和沙塵暴藍色預警，中國氣象局啟動重大氣象災害（大風、雨雪、強對流、沙塵）三級應急響應。



11日，北方地區出現大風，甘、寧、晉、京、豫局地達到14級至15級。新疆南疆盆地、西北地區東部、內蒙古中西部、華北、黃淮中西部等地出現揚沙或浮塵天氣，新疆和田、內蒙古阿拉善和鄂爾多斯、甘肅武威和白銀、寧夏、陝西延安和寶雞、山西運城、河北衡水和邢台等局地出現沙塵暴。



12日，強勁大風繼續席捲北方地區，平均風力達到5級以上，陣風風力普遍達到8級至10級，內蒙古寧晉京津冀豫吉局地風力達到13級至14級。大風影響下，沙塵由北向南蔓延，跨過長江，抵達華南，南方大部地區出現浮塵天氣。



三大原因使沙塵大範圍擴散



“從氣象監測來看，4月10日至13日我國中東部地區出現今年以來最大範圍沙塵天氣，最遠傳輸到了重慶、貴州、廣東、廣西、福建以及海南北部，普遍都觀測到了揚沙或浮塵天氣。”饒曉琴說。