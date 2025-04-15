中評關注：消博會上的自貿港消費新魅力

這是安檢口1的第五屆中國國際消費品博覽會的展示台（中評社 葉佳怡攝） 中評社海口4月15日電（助理記者 葉佳怡）正在海口參加“自貿封關看海南”集體採訪活動的港澳台媒體記者13日下午來到2025第五屆國際消費品博覽會，探尋海南自貿港建設新成就，挖掘消博會上湧動的消費新活力與開放新機遇。



第五屆國際消費品博覽會以“共享開放機遇，共創美好生活”為主題，在海南國際會展中心設立主會場，在海口國際免稅城、三亞國際免稅城設置免稅消費場景展區，並在三亞舉辦游艇展。來自70多個國家和地區的1700餘家消費企業攜4100餘個品牌參展，參展規模超過往屆。



其中，英國作為本屆消博會的主賓國，參展面積超過1300平方米，參展品牌數量53個，約為上屆的2倍，百年瓷器、歷史悠久的手工制鞋品牌、採用創新技術的健康防護等商品均設展台。



海南省副省長顧剛介紹，“我們將本屆消博會視為提振消費、擴大高水平開放、推動高質量發展的重要平台，將繼續堅持市場化、專業化、國際化、數字化的運作思路，著力提升展會的吸引力和消費能力。”本屆博覽會為全球消費精品搭建便利的交易平台，向世界提供更多優質消費品的同時，也與世界各國共享中國市場機遇，促進全球貿易暢通和世界經濟增長。



活動現場，港澳台記者們穿梭於各個展區，與參展商深入交流。在珠海免稅打卡展台前，來自世界各地的遊客紛紛排隊，完成互動，領取獎品；在新疆和田玉展台錢，展台老板耐心向來自韓國的遊客介紹和田玉飾品；在一家黃金飾品展台前，一對來自外國的遊客向工作人員咨詢黃金飾品的製作工藝、生產銷售價格、佩戴場合等，她表示：“消博會匯聚了全球珠寶產品，這些珠寶產品不僅展現了國際珠寶行業的設計趨勢，也讓人們看到海南作為自貿港在促進國際消費領域的強大吸附力。”



另外，值得一提的是，本屆消博會還舉辦了多場高端論壇與主題活動，如“健康＋海南自由貿易港·博鰲樂城國際醫療旅遊先行三件套新品發布會”免稅與旅遊零售發展大會“等，為行業創新、企業投資、數據共享提供新機遇。