自貿封關東風勁　三亞中心商務區正崛起

這是在三亞中央商務區管理局的天台拍攝的鳳凰島碼頭俯瞰圖，許多國際郵輪正在海面上運作（中評社 葉佳怡攝） 中評社海口4月14日電（助理記者 葉佳怡）4月11日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動正在三亞舉行。當天上午，三十多位來自港澳台的記者來到三亞中央商務區，深度探訪現代服務業集聚發展創新試驗區取得的成果。



三亞中央商務區作為海南自貿港13個重點建設園區中唯一以“商務區”命名的園區。自成立以來，園區始終秉持“世界眼光、國際標準、高點定位、三亞特色”的發展理念，緊緊抓住自貿港發展的黃金機遇，全力構建以總部經濟、現代商貿、金融服務、郵輪游艇為主導，專業服務和文化休閑為支撐的“4＋2”現代服務業產業體系。



在招商引資方面，園區不斷發力。大力強化招商隊伍建設，努力打造一支精通政策、業務精湛、善於談判且掌握多語種的國際化、專業化招商團隊，圍繞園區的“4＋2”產業體系，積極開展全球招商、精準招商，吸引了眾多優質企業的目光。



此外，園區推行特別極簡審批模式，將深化行政審批改革作為優化營商環境的重要突破口，精心構建“五替兩減三提速”商事綜合服務體系，成功打造出三亞“商鹿通”園區服務品牌，為企業入駐和發展提供了極大便利。



2024年，園區固定資產投資完成額高達82.42億元，項目投資成果斐然。目前，大悅環球中心、保利國際廣場、海羅小學等多個項目已順利竣工投產，為區域發展注入新活力；大唐三亞總部基地、恒力三亞灣、“雙中心”等重大項目也正在全力推進，未來發展前景廣闊。



同時，在郵輪游艇領域，三亞中央商務區致力於打造游艇產業改革發展創新試驗區。在郵輪方面，目前三亞已建成鳳凰島郵輪港，擁有1個8萬噸級郵輪專用泊位和1萬平方米的客運聯檢大樓，設計年接待能力可達30萬人次，為三亞郵輪產業發展奠定堅實基礎。