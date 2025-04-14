中評鏡頭：探尋霸王嶺　揭秘海南生態底蘊

這是在海南熱帶雨林公園生活的長臂猿（海南熱帶雨林公園管理局官方供圖） 中評社海口4月14日電（助理記者 葉佳怡）4月11日，由中國記協與海南省委宣傳部、海南省旅遊和文化廣電體育廳共同主辦，海南廣播電視總台承辦的“自貿封關看海南”港澳台媒體記者集體採訪活動正在昌江進行。當天中午，三十多位來自港澳台的記者來到海南熱帶雨林國家公園，暢游霸王嶺，沉浸式感受海南熱帶雨林的獨特魅力與生態之美。



霸王嶺地處海南島西南部，地跨昌江、白沙和東方三市縣，其名稱背後有著一段有趣的淵源。在過去，此地常有黑熊出沒，黑熊的叫聲與狗相似，在黎族語言中“狗”發音為“壩”，當地黎人便稱此嶺為“壩汪嶺”，意為 “狗叫的山嶺”，後逐漸演變成“壩王嶺”。1997年，壩王嶺林業局正式將其更名為“霸王嶺”。



作為海南熱帶雨林國家公園的重要組成部分，霸王嶺片區野生動植物資源極為豐富，享有“綠色寶庫”“物種基因庫”的美譽。世界上瀕危程度最高的國家Ⅰ級重點保護動物靈長類物種海南長臂猿栖息在此地。截至2024年2月，其種群數量已達7群42只。它們是海南島真正的原住“居民”，更是海南熱帶雨林生態系統完整性和原真性的指示物種。



長臂猿是珍稀的樹栖靈長類動物，主要栖息於原始熱帶雨林的高大喬木層。它們以家庭為單位活動，有著嚴格的領地意識，常常通過嘹亮的鳴叫聲宣示主權。長臂猿日間活動頻繁，以野果、嫩葉和昆蟲為主食，憑借長長的手臂在林間靈活擺蕩穿梭。在長臂猿族群內部，成員關係緊密，幼崽會跟隨父母生活至性成熟，大約6－8歲時，幼崽性成熟，母長臂猿變為黃褐色，公長臂猿則變為黑色，此時它們會離開家庭，擴散尋找新領地，開啟獨立生活。



除了珍稀的海南長臂猿，霸王嶺還擁有諸多熱帶雨林特有的奇觀，“直立如屏的板狀根”“老莖生花”“空中花園”“獨木成林”“能攀善爬的附生植物”“纏繞絞殺植物”等景觀令人稱奇，素有“霸之林、王之木、奇之石、花之境、稀之猿、溫之泉” 的美譽。