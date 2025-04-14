新能源車投保難？這個平台能解決

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，上海市黃浦區的新能源車主王先生，順利地投保了交強險和商車險。“去年投保時，因為上一年度出險較多，一度被拒保。今年通過平台投保，我自主選擇一家大型保險公司後，很快就獲得報價，一共3000多元。我覺得方便又實惠。”王先生說。



近年來，新能源汽車快速發展，市場占比不斷提升。但由於種種原因，階段性出現了少數新能源車投保難、保費貴等情況。為進一步提升新能源車險保障能力和服務水平，今年1月，金融監管總局、工業和信息化部、交通運輸部、商務部發布《關於深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》。在相關政策引領下，中國保險行業協會引導財險公司建立高賠付風險分擔機制，上海保險交易所搭建“車險好投保”平台，於1月25日上線，推動願保盡保。截至4月9日，平台累計註冊用戶56.2萬人，承保41.2萬輛新能源汽車，覆蓋營運汽車和非營運汽車，提供保險保障3976億元。



“平台服務對象主要是在常規渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶。客戶可自主選擇保險公司投保交強險、商車險。”中國保險行業協會有關負責人說，投保人、被保險人、車主均為自然人的個人客戶，可通過“車險好投保”微信服務號、支付寶生活號投保。投保人、被保險人、車主其中一方為法人的法人客戶，可訪問相關網頁登記投保需求並選擇保險公司，相關公司將主動聯繫客戶提供線下承保服務。



據瞭解，有10家大中型財險公司首批接入平台，包括人保財險、平安財險、太保財險、國壽財險等。第二批22家公司於2月28日接入平台，包括紫金財險、大家財險、鼎和財險及比亞迪財險等。新能源汽車客戶投保完成後，由出單的保險公司提供承保理賠服務。

“有了這個平台，不愁上不了車險，可以安心選購心儀的小眾車型。”近期有購車計劃的河南鄭州市民侯先生說。此外，有消費者表示，通過該平台投保，有效避免了“捆綁銷售”等情況，降低了新能源汽車投保成本。



也有消費者表示，在平台上選擇一家公司進行投保，但訂單長時間處於“處理中”狀態；在平台投保時，由於相關證照不在手邊未能成功。業內人士表示，平台開通了“4001699899”人工客服電話，並設置了智能客服以及常見問題、操作指引等，引導客戶自助操作。消費者遇到問題時，可通過客服電話咨詢。此外，消費者也可撥打保險公司客服電話，反映在平台投保時遇到的問題。