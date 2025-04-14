一季度國家鐵路發送貨物9.7億噸

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉：今年一季度，國家鐵路累計發送貨物9.7億噸，同比增長3.1%，日均裝車17.9萬車，同比增長4.2%。



大宗貨物“公轉鐵”成效明顯。大力發展物流總包服務，主動融入企業供應鏈，與大型發電、鋼鐵、煤炭生產企業進行產、運、需深度銜接，精心制定全程物流解決方案，減少中間環節，降低全程物流成本，積極推動電煤、礦石等大宗貨物“公轉鐵”運輸。針對疆煤外運實施64個“公轉鐵”項目，一季度疆煤外運完成2201萬噸。針對晉南地區8家鋼鐵企業的原材料和產成品運輸需求，組織北京、太原、鄭州、濟南、上海局集團公司制定物流總包服務方案，促進域內大宗貨物“公轉鐵”運輸。



貨運班列開行強勁增長。一季度累計開行跨鐵路局集團公司貨運班列1.26萬列、日均裝車5000車，同比分別增長135%、154%，較好地服務了國內大循環和全國統一大市場建設。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等主要經濟區域間開好快捷物流示範班列，實行“客車化”開行和網上訂艙，確保運輸時限，助力區域經濟交流互動和暢通國內大循環。精心組織跨境貨物運輸，中歐班列保持穩定開行，中亞班列累計開行3582列，同比增長25.5%，中老鐵路累計發送跨境貨物151.3萬噸，同比增長10%。



鐵路物流服務品質持續提升。鐵路95306“一單制”功能和海運訂艙系統正式上線運行，與航運企業擴大合作，已聯合開發鐵水聯運產品9個。一季度累計發送鐵水聯運集裝箱貨物395.1萬標箱，同比增長19.4%。