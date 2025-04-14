看，三星堆文物如何“開口說話”

文物保護修復人員正在觀察研究三星堆出土文物。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月14日電／據人民日報報導，讓收藏在博物館裡的文物活起來，就“要讓文物說話，讓歷史說話，讓文化說話”。在四川省廣漢市的三星堆研究院，著力科技與考古融合，讓這個有著幾千年歷史的文化瑰寶，面向公眾說出了它的故事。



三星堆，驚艶世界的文化瑰寶。



如何讓這些沉睡千年的文物講出自己的故事？在四川省廣漢市的三星堆研究院，隨著近日啟動的古蜀文明保護傳承二期工程，一個個新科技手段，賦能文物的發掘、修復與展陳，讓公眾有了探秘文物的新窗口。



發掘環節——



高科技工具大顯身手



恒溫恒濕多功能考古方艙、載人“懸空”發掘的考古集成平台、前置在發掘現場的各類實驗室……



步入三星堆遺址祭祀區最新一輪考古發掘工作現場，各種高科技工具輪番上陣。



上世紀80年代，三星堆考古工作者們在露天的1號、2號祭祀坑中使用普通工具發掘；30多年後，全球首個考古發掘現場全封閉保護棚“拔地而起”，3號至8號祭祀坑進入考古方艙。



文物在地下長期處於相對穩定狀態，出土後周圍環境發生巨變，如果保護不及時，會給文物帶來極大傷害，如彩繪變色、有機物碳化等。密閉的考古方艙嚴格控制溫濕度，避免了外界塵土、細菌等污染因素的干擾，給予文物及時有效的保護。



隔著考古方艙的透明艙體，可以瞧見，工作平台懸於坑內，穿著防護服“全副武裝”的考古人員趴在上面作業，仔細清理易碎文物。“我們每個方艙都配備了集成發掘平台，並設置有多功能考古操作系統。這個看似吊籃的平台，能使發掘坑中的文物和填土少遭受發掘者帶入的污染。”曾主持發掘過三星堆1號、2號祭祀坑的領隊陳顯丹介紹。