公共服務，社區辦還是園區管？

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，中午時分，福建省泉州市晉江市新塘街道晉新社區食堂，飯菜飄香、人頭攢動。



“這裡飯菜價格實惠，明廚亮灶，我們吃得放心！”來自安徽的務工人員王昆明說，“附近餐館不多，等外賣送來都涼了。自從社區辦了食堂，我每天都來。”



晉新社區內分布6個住宅小區、5個工業園區、123家企業，匯聚來自各地的務工人員，常住人口2.2萬人。就餐難題不僅困擾著工人，也制約園區、企業發展。晉新社區領辦的社區食堂從今年1月開業以來，受到社區居民、園區工人的歡迎。



晉新社區人口較為密集，社區內還有智造園區、物流園區和企業獨立的廠區。園區管委會主要承擔招商引資、產業發展等經濟職能，涉經濟類公共服務，園區更上心；教育、醫療、信訪等社會事務由屬地鄉鎮、街道和村、社區承擔，涉民生類公共服務，屬地更關注。



晉新社區的這種情況，在晉江市並不算特殊。晉江市擁有14個園區，園區徵地後投入運行，但因徵地帶來的安置管理、道路建設等問題，有的還沒有系統性解決。社區幹部很焦慮：工作人員不僅要忙民生服務，還要負責信訪、治安，轄區的工人多、事務雜，忙起來“心有餘而力不足”。園區幹部也很苦惱：園區努力服務企業、發展經濟，周邊群眾卻常常提意見。同在一塊區域，社區帶著民生訴求，園區帶著發展訴求，怎樣實現資源共享、力量共聚、協同發展？



泉州市委組織部調研時發現，現有園區管理體制涉及多個行政主體，在民生建設、公共服務等經費投入方面，容易出現推諉的現象。泉州市委組織部出台《關於開展社區、園區、廠區“三區聯創”促進城鎮基層黨建高質量發展的實施方案》，明確要求增強街道、社區黨組織統籌協調能力，進一步梳理整合社區、園區、廠區的資源、需求、服務“三張清單”，在發展中補齊民生短板。晉江市搭建街道“大工委”＋社區“大黨委”＋基層黨組織體系，建立“三區聯創”黨建聯席會議制度，暢通辦事渠道、推動力量下沉。



辦食堂的事情，要從半年前說起。歲金產業集團泉州城市公司副總經理潘耿能走進了晉新社區黨支部書記、居委會主任王小林的辦公室。該公司負責晉江市新智造產業園招商運營，產業園就位於晉新社區內。潘耿能直來直去：“產業園現在已經入駐34家企業，其中26家已投產，兩三千名工人吃飯是個大問題，社區能否幫忙解決？”



“辦食堂是好事，不僅能方便工人，也能方便社區居民。但是，場地誰出、公司誰招、運營誰管？”獲悉園區需求後，王小林也拋出了幾個疑問。