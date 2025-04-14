這出戲，17歲年輕人挑大梁

以上圖片均為丹劇《白蛇·淚落金山》劇照。（圖片來源：丹陽市丹劇團供圖） 中評社北京4月14日電／據人民日報報導，戲曲是中華文化的瑰寶。我國戲曲劇種繁多，既有昆曲、京劇、豫劇、黃梅戲、評劇、越劇等流行區域廣闊的劇種，也有流行範圍較小、關注度相對較低的小劇種。各類劇種共同組成多姿多彩的百花園，展現出中國戲曲的多樣性與深厚底蘊。



保護傳承戲曲藝術，既要不忘本來，也要開辟未來。排演沉浸式劇目、改編經典作品、走進直播間、起用年輕演員……近年來，許多小劇種積極回應時代，不斷在內容創作、人才培養、傳播方式等方面推陳出新，擁抱更多觀眾，持續煥發光彩。本版推出策劃，關注小劇種的創新探索，觀察古老戲曲如何在創造性轉化、創新性發展中，開拓更廣闊的表演舞台、延展更多元的表達空間。



穿上時髦服裝，她是《白蛇傳》劇組編劇忘紅塵；換上一身古裝，她是戲中戲里的許仙；謝幕彩蛋中，她又戴上墨鏡、活力舞蹈——整晚的演出，17歲的江蘇鎮江丹陽市丹劇團第六代演員束媛在3種身份間切換。



4月1日晚，首部小劇場丹劇《白蛇·淚落金山》在鎮江上演，吸引了許多觀眾。



“謝幕時，掌聲很熱烈，還有觀眾和我們一起跳舞，我感受到了大家對丹劇的喜愛。”束媛說。去年11月，這部劇在北京首演，並獲得第十一屆當代小劇場戲曲藝術節優秀劇目獎。



這個近300歲的劇種，火了！



《白蛇·淚落金山》講了這樣一個故事：1924年，雷峰塔倒塌，白素貞蘇醒，前世記憶歷歷在目。雷峰塔的當代守塔人小沙彌引白素貞前往鎮江《白蛇傳》劇組，意外與化身電影明星蔓青的青蛇、已成為劇作家忘紅塵的許仙重逢。4人排練新劇，白素貞飾演青蛇、蔓青飾演白蛇、忘紅塵飾演許仙、小沙彌飾演法海，在真假錯位、戲中戲外感悟人生況味。



“選擇《白蛇傳》題材，因為這個IP足夠為人熟知，故事也有再創作空間——從唐傳奇到宋元話本、明清小說，白蛇形象隨時代不斷變化，在當代語境下，這個故事對愛情、人性的探討可以更豐富、多元。”江蘇省戲劇文學創作院90後編劇俞思含說，劇中加入的“穿越”、反轉等元素很受年輕人喜愛，這個具有當代審美和精神的愛情故事，也很符合丹劇細膩清新的氣質。