復活節假期料604萬人次出入境

資料圖：往年復活節假期期間福田口岸人流。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京4月14日電／據大公文匯全媒體報導，復活節假期（4月17日至21日）將至，入境處預計約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，其中經陸路進出香港人次約為505萬人。假期期間，羅湖口岸、福田口岸及深圳灣口岸將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。



入境處預計，陸路出境較為繁忙的日子為4月18日（星期五），出境人次約75.9萬；而入境高峰期為4月21日（星期一），入境人次約61.8萬。



入境處表示，為疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。另外，入境處亦會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。



假期北上，想要精準避開過關人流高峰？市民及旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間；亦可透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間；想要瞭解各管制站的公共運輸服務資訊，市民及旅客可瀏覽運輸署網頁。