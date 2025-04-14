香港空氣污染嚴重　醫生：避免戶外劇烈運動

受沙塵氣流影響，昨日香港多區持續灰蒙蒙，在尖沙咀，不少市民遊客戴上口罩防備。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月14日電／據大公報報導，受東北季候風相關沙塵氣流影響，加上風勢微弱，不利污染物擴散，本港13日空氣質素惡化，能見度較低，部分監測站的空氣質素健康指數達至“嚴重”水平，影響可能會持續一至兩天，至周三後逐漸轉吹偏南風才有好轉。



呼吸系統專科醫生提醒市民，減少戶外劇烈運動，患有哮喘或心肺疾病人士，更要特別注意，盡量留在室內。



本港多區昨日持續灰蒙蒙，在尖沙咀海傍的市民及遊客，不少人都戴上口罩。翻查環保署空氣質素健康指數網頁，多區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度持續上升，幅度由10多倍至30倍不等。天文台同時錄得乾燥天氣，昨日上午相對濕度一度衹有21%，是1984年以來四月份最低紀錄。



1984年以來最乾燥四月



環保署表示，香港空氣中的粒子由前天（12日）晚上10時起開始升高，昨日上午空氣質素健康指數，健康風險級別為“高”至“甚高”，至下午接近黃昏，部分監測站更加錄得“嚴重”水平。



署方指出，沙塵主要是體積較大的粒子，所以可吸入懸浮粒子（PM10）的升幅較大，直接影響人體健康的微細懸浮粒子（PM2.5）升幅較少，香港以往也曾受帶沙塵的氣流影響，維持數小時至數天不等，預計今次的影響可能會持續一至兩天。



呼吸系統專科醫生梁子超回覆《大公報》查詢，懸浮微粒是空氣中微小的固態或液態粒子，以顆粒的大小來區分，粒徑約10微米稱為PM10，粒徑2.5微米或以下，則稱為PM2.5，後者一般源自工業污染和廢氣，對身體影響較大，今次被沙塵氣流帶來的PM10，對人體影響相對較少，而且經過長距離傳輸，也較易沉澱，影響只會和一般處於靜風下，空氣污染物累積的程度相若。



外科口罩不能阻擋懸浮粒子



“懸浮微粒濃度上升，始終對於易受空氣污染影響的人士，例如患有哮喘或心肺疾病人士，以及長者，應該減少劇烈戶外活動，如果感到不適已經是身體響起警號，必須立即暫停有關活動。”梁醫生又指出，一般外科口罩無法阻擋懸浮粒子，但使用較高規格的N95口罩，又會對呼吸構成阻力，建議市民因應環境情況使用，避免長期使用。



天文台預測，未來一兩天風勢微弱，能見度會較低，至周三後逐漸轉吹偏南風，天氣較為潮濕，屆時空氣質素情況將會改善。