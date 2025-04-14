香港創科展開幕　低空經濟與前沿科技受關注

中評社北京4月14日電／據新華社報導，為期4天的第三屆香港國際創科展13日在香港會議展覽中心開幕。本次展覽由香港特區政府創新科技及工業局和香港貿易發展局合辦，以“創新·智動·起飛”為主題，聚焦人工智能、機械人、低空經濟、網絡安全和智慧出行等五大領域。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，大會通過組織參展、交流、研討會等形式，讓海內外創科精英、企業家、投資者匯聚一堂，共同開拓環球創科合作機遇。



香港貿發局總裁方舜文介紹，今年香港國際創科展規模更為盛大，也更加國際化，匯聚了來自17個國家和地區逾500家參展商，包括世界級的創新機構、研發中心及科技先鋒等，其中日本、泰國及英國擴大了參展規模，澳大利亞、盧森堡、馬來西亞、瑞典及阿聯酋首次參展，標誌著展會邁向更高國際舞台，彰顯其全球影響力。



同期舉辦的第21屆香港春季電子產品展，為國際買家展示最新的消費電子領域產品及研發成果。



據瞭解，第三屆香港國際創科展與第21屆香港春季電子產品展，作為香港“國際創科營商周2025”的核心活動，共吸引來自29個國家及地區超過2800家展商參與。



在第三屆香港國際創科展現場，低空經濟成為關注焦點，多家無人機和空中汽車企業展示其成果。



蘇州海鷗飛行汽車有限公司市場總監劉品告訴記者，該公司首次來香港參展，希望借助香港的國際化優勢拓展企業的國際影響力，也希望在此增進多方交流，尋找更多市場合作機會。



香港科技園公司帶領16家本地創科公司參展。香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，香港國際創科展是亞洲受矚目的創科旗艦展覽，匯聚世界各地的行業專家、投資者和買家。他說：“我們將把握此次參會機會，加速科技企業在亞太地區以至全球市場的擴展。”