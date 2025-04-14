中國援馬耳他醫療隊開展義診活動

中評社北京4月14日電／據新華社報導，來自地中海地區中醫中心的第20期中國援馬耳他醫療隊13日在馬耳他東南部卡爾卡拉市的中心廣場為市民開展義診活動，吸引眾多市民踴躍參與。



醫療隊為當地市民提供了推拿、拔罐等中醫傳統診療服務，還為市民提供個性化健康咨詢，幫助他們瞭解自身健康狀況，體驗中醫外治的獨特療效。此外，醫療隊還貼心地為大家測量血糖、血壓，贈送膏藥等實用醫療用品。



“感覺好多了。”現場接受推拿治療後，63歲的伊麗絲·馬格羅對記者說，她的頸部疼痛有所緩解，這是她首次接觸中醫治療，今後將前往地中海地區中醫中心進一步接受推拿治療。



76歲的喬·庫斯基耶裡意在現場接受了血糖檢測，並體驗了拔罐與推拿治療。他表示，後續將預約地中海地區中醫中心的中國醫生繼續為他治療，以緩解長期困擾他的頸部和背部疼痛。



“我們非常高興能與中國醫療隊合作，為卡爾卡拉市民提供義診服務。”卡爾卡拉市市長韋恩·阿基利納在接受新華社記者採訪時說。



第20期中國援馬耳他醫療隊隊長楊禮白說，此次義診讓更多當地人瞭解中醫理論、認識中醫特色療法。未來，援馬耳他醫療隊將持續開展此類活動。



1994年，中國和馬耳他政府合作成立地中海地區中醫中心，由江蘇省派遣醫療隊開展診療工作。迄今，中國共派出20期援馬耳他醫療隊。