中馬“兩國雙園”合作譜新篇

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，走進位於中國廣西的中馬欽州產業園，載有建築材料的大型貨車往來穿梭，道路兩旁不時看到吊臂運轉和推土機作業，新項目建設如火如荼。



“園區招商引資保持良好勢頭，入駐企業越來越多。”中馬欽州產業園區管委會副主任左孔天說，截至2024年12月，產業園區一期已累計簽約落戶項目345個，工業總產值1060億元人民幣，外貿進出口總額451.4億元人民幣，實際使用外資約8.22億美元。



12年前開園的馬來西亞馬中關丹產業園，與中國中馬欽州產業園聯動發展，開創了“兩國雙園”國際產業合作模式，為中馬兩國高質量共建“一帶一路”注入澎湃動力。



發揮園區集聚效應



“企業入駐園區可否享受廣西自貿區欽州港片區免稅政策”“貨物抵達欽州港後能否直接轉運到站”……在中馬欽州產業園政務服務大廳，不少企業負責人正在咨詢相關政策。產業園已經從55平方公里的單一園區轉變為“一園多區”，增加了沿邊臨港產業園區和中國—東盟產業合作區、自貿試驗區欽州港片區、欽州綜合保稅區等功能分區，整合平台優勢和產業協同效應。



位於馬來西亞東海岸經濟特區彭亨州的馬中關丹產業園，讓關丹這座海濱小城遠近聞名。園區已開發約10平方公里，占園區面積的71.5%，簽約項目15個，涵蓋鋼鐵、輪胎、造紙、汽車零配件製造、食品加工等行業，累計工業總產值超1000億元人民幣。



距馬中關丹產業園不遠處，兩艘工程船正在關丹港泊位附近作業。中企入股關丹港以來，關丹港新港的貨物吞吐量從每天1萬噸提高到3萬噸。“在新深水港區，雙方合作建設的兩個15萬噸級深水碼頭每年為關丹港貢獻近1000萬噸貨物吞吐量，成為馬來西亞最大的公共散貨操作碼頭之一。”關丹港口（集團）有限公司運營總經理王超介紹，欽州港至關丹港直航集裝箱航線2017年開通後，兩地海運直航時間縮短至3到4天，極大便利“兩國雙園”間的貿易往來。據介紹，如今欽州港—關丹港雙向集裝箱直航航次已增至每周3班，中國和馬來西亞特色產品及大宗商品運輸更加便捷。



在園區3號地塊，馬中關丹國際物流園正在建設中。依托關丹港和東海岸鐵路兩大重要基礎設施，馬中關丹國際物流園以國際物流和加工製造業為核心特色，未來逐步形成“港—鐵—園”協同發展模式，預計將吸引各類入園企業投資50億美元，進一步促進馬來西亞東海岸地區經濟發展。