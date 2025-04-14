美國民眾反對加征關稅

中評社北京4月14日電／據人民日報報導，近期，美國國內雞蛋價格持續上漲。美國勞工部4月10日發布的統計數據顯示，今年3月美國雞蛋價格環比上漲5.9%，同比上漲60.4%，每打（12個）雞蛋平均售價達6.23美元。美國媒體分析認為，儘管禽流感暴發是雞蛋價格飆升的直接原因，但是美國連續推出加征關稅政策，進一步助推雞蛋等商品價格上漲，對美國民眾生活造成較大影響。



據美聯社報導，今年以來禽流感疫情在美國家禽養殖業蔓延。為防控疫情，當地大量蛋雞被撲殺，導致雞蛋供應出現大幅短缺。為緩解雞蛋荒，美國試圖從歐洲國家進口雞蛋。但美國對歐盟等主要進口來源地加征高額關稅，導致雞蛋進口成本大幅增加。進口商為維持經營利潤，不得不將新增成本轉嫁給消費者，進一步推高雞蛋零售價格。隨著今年4月20日復活節臨近，美國民眾需要採購雞蛋用於慶祝活動。但面對高昂的雞蛋價格，不少民眾只得選用“彩色土豆”或“塑料彩蛋”替代傳統的彩色雞蛋。



雞蛋荒是當前美國通脹高企、民生成本驟升的縮影。隨著進口成本普遍上升，眾多依賴進口原材料或成品的民生產品面臨顯著的價格上漲壓力。路透社與益普索集團8日發布的一項民調結果顯示，受美國關稅政策影響，多數美國民眾正為日常消費品價格上漲做準備。73%的受訪者認為，在針對幾乎所有進口商品的新關稅生效後，日用商品的價格在未來6個月將會上漲。美國領航者研究中心近日公布的最新民調顯示，對加征關稅不滿的美國民眾不斷增加，55%的受訪者表示反對美國加征關稅，62%的受訪者對未來幾個月的個人財務狀況感到憂慮。



美國政府加征關稅也引發各方對美國經濟衰退的悲觀預期。美國昆尼皮亞克大學4月9日公布的一項最新民調結果顯示，分別有72%和53%的受訪者認為加征關稅將在短期和長期內損害美國經濟。在被問到目前最擔心的經濟問題時，有47%的受訪者回答是食品和消費品的價格。近1／3的受訪者表示，他們推遲了購買家具或電器等大件物品的計劃。



美國有線電視新聞網報導說，當前美國面臨的關稅壓力迅速上升，企業、市場和消費者都在艱難應對“美國百年來最嚴重的關稅升級局面”。大規模、全面的關稅政策嚴重擾亂全球貿易秩序，導致進口產品價格大幅上漲，並引發一系列連鎖反應。價格上漲不僅大幅削弱美國家庭的消費能力，還導致企業生產成本顯著上升，市場環境惡化，最終增加美國經濟陷入衰退的風險。摩根士丹利財富管理首席經濟策略師埃倫·曾特納表示，金融緊張局勢與通貨膨脹加劇給美國經濟帶來了雙重壓力。