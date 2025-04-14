特朗普家族加密幣賺77億引爭議

中評社北京4月14日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普積極推動加密貨幣領域發展，並正熱衷加密幣投資，自去年美國大選以來，他的家族也頻繁參與相關計劃。彭博社上周六（4月12日）報導，公開數據顯示，特朗普家族已涉足非同質化代幣（NFT）、比特幣“挖礦”、發布個人加密幣等業務，並透過這些項目獲得近10億美元（約77.5億港元）賬面收益。專家紛紛質疑這存在利益衝突。



特朗普曾是加密幣懷疑論者，主張對加密幣進行嚴格監管。但為了在去年大選獲勝，特朗普很快就改變對美國數碼產業的態度，開始向加密幣企業示好。依靠房地產起家的特朗普，如今已是美國最富有的總統。在2016年首次當選後，特朗普的律師便成立一個信託來處理商業事務，特朗普兒子埃裡克是該信託的管理者之一。



中東特使子掌加密幣要職



彭博社指出，在去年9月，特朗普家族宣布推出加密幣計劃“世界自由金融”（WLF），該項目自成立以來一直購買以太幣、波場幣等加密幣，特朗普家族控制的一間公司擁有WLF的60%股權，文件顯示與特朗普有關的公司可獲得淨收入75%。在上月完成第二輪代幣銷售後，WLF已在代幣銷售中籌集5.5億美元（約42.6億港元）。WLF共同創辦人之一的扎克，是特朗普政府中東問題特使威特科夫的兒子，扎克幫助特朗普家族與其他參與者建立聯繫，這引發批評人士對潛在利益衝突的質疑。



或成利益集團收買總統影響力手段



在特朗普今年1月就任總統前數天，他與妻子梅拉妮亞又先後推出個人迷因幣，曾為與特朗普有關的實體帶來逾1，140萬美元（約8，840萬港元）收益，但其價格很快便暴跌。3月25日，WLF宣布推出與美元掛鈎的穩定幣USD1。特朗普家族上月底又表示，計劃推出一家專注於比特幣“挖礦”的合資企業，比特幣礦工群體是特朗普競選的重要支持者之一。