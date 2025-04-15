中評現場：世界互聯網大會亞太峰會在港開幕

開幕式現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）由世界互聯網大會（大會）主辦、香港特別行政區政府承辦及創新科技及工業局（創科及工業局）協辦的世界互聯網大會亞太峰會，14日在香港會議展覽中心開幕。全國政協副主席王勇，香港特區行政長官李家超，國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文，國務院港澳辦副主任、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄等出席開幕式並致辭，與多位重量級發言嘉賓共同為構建開放合作的網絡空間命運共同體分享真知灼見。



據悉，為期兩天的峰會以“數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，吸引近一千位來自國內外的政商界人士、國際組織代表、領軍企業管理層及權威專家學者雲集香港，深入交流意見和分享經驗，共同推動創科的高質量發展，深化區內的數字合作，塑造亞太地區發展新動能、新優勢。主辦方強調，大會首次選址香港舉辦亞太峰會，肯定了香港作為連接國家與世界的重要橋樑與雙向平台角色。



在當天的開幕式上，全國政協副主席王勇致辭表示，香港作為亞太地區的航運貿易和金融中心，憑藉聯通中外的地緣優勢、成熟的資本市場、國際樞紐的地位以及超過800多家的人工智能企業集聚的產業優勢，已然成為連接亞太與全球的數字橋樑。中央政府將全力支持香港深度融入全球數字化發展的時代洪流，充分把握數字經濟蓬勃興起的黃金機遇，與世界各地廣泛開展數字交流合作。



王勇說，數字融合已成為驅動生產力變革、促進區域可持續發展的重要力量，中國致力於與各國各地區共同分享互聯網發展帶來的機遇和紅利。中國DeepSeek等企業以開源共享推動創新協作，幫助發展中國家消除數字鴻溝，為亞太各國和地區帶來發展的希望。他強調，中國推動與各國共建公平公正的網絡空間及治理體系，主張尊重各國網絡主權和管理模式，摒棄零和博弈和科技霸權。