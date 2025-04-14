中方持續為緬甸地震災後工作提供支持

中評社北京4月14日電／據新華社報導，中國駐緬甸大使館14日發布消息說，緬甸強震造成當地建築嚴重受損，斷水斷電，加上酷熱和降雨天氣，給受災民眾生活造成嚴峻困難。中國急受災民眾之所急，加緊推進災後安置、賑濟、供水和衛生防疫工作。



消息說，六批中國政府向緬甸提供的緊急人道主義地震救災援助物資已運抵交付，包括4000頂帳篷、4萬頂蚊帳、1.8萬塊防水布、4000條睡袋、1萬條毛毯、5.5萬餘個急救包、1萬個太陽能燈、2000套炊具、3.88萬餘個急救衛生包和2000箱方便面，幫助解決受災民眾的燃眉之急。中國紅十字會在曼德勒設立了2個受災民眾安置點，架設170餘頂帳篷和臨時衛生間，開展防疫消殺超過10萬平方米，並提供了緊急現匯援助和3批援助物資，接著還將協助緬甸紅十字會在曼德勒、內比都和實皆市安裝臨時淨水設施。中國鄉村發展基金會聯合在緬中資企業在內比都、曼德勒建立了5個臨時安置點，惠及27852人次。緬甸中國企業商會、中國地方商會和企業紛紛慷慨解囊，已累計捐贈賑災現金和物資超100億緬幣（約合2000萬元人民幣）。



消息說，中方將落實向緬方追加緊急人道主義地震救災援助的承諾，提供成品油、板房、手術室、藥品、疫苗等急需物資，並派遣醫療、防疫專家組赴緬開展醫療救治和防疫消殺，派遣災情評估組對震區進行實地考察和評估，協助緬方規劃災後重建和開展防災減災，派遣文物保護組、結構檢測組對受損文物、建築進行評估、檢測和維修加固等。