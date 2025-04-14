自由黨民調：過半市民持輪候公營醫療

自由黨舉辦“公營醫療收費改革”電話問卷調查發布會。（图片来源：大公文汇全媒體） 中評社北京4月14日電／據大公文匯全媒體報導，自由黨14日就“公營醫療收費改革”電話問卷調查召開發布會，調查顯示，逾7成受訪者表示公營醫療收費改革不會令其轉用其他醫療服務，當中又有超8成市民表示會繼續輪侯公營醫療服務。



自由黨於3月28日至4月8日通過隨機電話問卷的形式訪問年滿18歲的香港居民，以瞭解市民對公營醫療收費改的意見，共收到1681份有效問卷。調查結果顯示，有83.8%的受訪者曾經使用過政府公營醫療服務，且當中近半受訪者的使用頻率為約每2至3個月一次，可見政府公營醫療服務是大部分市民求醫的選擇。



至於政府將實施公營醫療服務收費改革後，會否令市民轉用其他醫療服務，共收到1409份有效回覆，其中有70.2%的受訪者表示不會，當中又有82%的受訪者表示將會繼續輪候公營醫療服務。即在有效回覆中，有過半受訪者表示將會繼續輪候公營醫療服務。



針對本港的私營醫療服務，調查發現有43.1%的受訪者認為私營醫療服務價格定位不合理，且有77.3%的受訪者擔心今次的改革會令私營醫療服務的費用也隨之增加。



分析此次問卷調查結果，自由黨提出三點建議。自由黨醫療及健康小組召集人、東區支部主席趙志輝呼籲，政府要透過優化醫療費用減免機制、擴大撒瑪利亞基金安全網等，並簡化相關申請程序。政府還應考慮提供更多門診夜診服務，並延長服務時間，以應對市民的需求。此外，政府有必要提高私營醫療機構收費的透明度，令有經濟能力的市民安心選擇私營醫療體系，政府亦應加強公私營協作及中西醫協作，以長遠分擔公營醫療系統所面對的壓力。