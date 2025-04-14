蘇港技術創新合作大會在港舉辦

江蘇省科技廳今日在港舉辦“江蘇香港技術創新合作大會”，攜手開創科技合作。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京4月14日電／據文匯報報導，江蘇省科技廳4月14日在港舉辦“江蘇香港技術創新合作大會”。江蘇省人民政府副省長趙岩、香港特別行政區政府財政司司長陳茂波及香港貿發局總裁方舜文等出席大會，並參與揭牌及簽約儀式。



會上，趙岩表示，蘇港科技合作是科技創新與產業創新的融合典範，是共同培育新質生產力的有效探索。他指，當前國際形勢動盪，變革持續加劇，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球產業版圖。



趙岩表示，蘇港兩地作為國家創新發展的重要戰略支點，攜手開創科技合作，有利於發揮各自的優勢，進一步整合資源，創新機制，推動創新鏈和產業鏈的深度融合。他續稱，蘇港兩地將以此次大會為契機，在更高水平，更廣領域加強交流合作，推動優質的創新資源普惠共享，加快培育和發展新質生產力。



陳茂波表示，江蘇是國家的經濟大省，科創和先進製造業能力非常強，數字經濟蓬勃發展，在長三角一體化和長江經濟帶的發展戰略中擔當重要的角色。



他指，當前江蘇正大力推進科技創新與產業創新的融合發展，加快建設高水平科技強省，積極打造發展新質生產力的重要陣地。而香港作為粵港澳大灣區的城市，也正全力推進國際創新科技中心的建設，因地制宜發展新質生產力，蘇港兩地在創新的領域各具優勢，互補性強。



方舜文表示，香港正全力發展成為國際創科中心，江蘇也正加快打造具有全球影響力的產業科技創新中心，未來相信蘇港將共同創造更多的機遇。她鼓勵江蘇企業利用香港的投融資平台，並參與香港國際創科展，對接國際創科資源，加強科技人才的教育。