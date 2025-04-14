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韓國民調：李在明支持率48.8% 大幅領先
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2025-04-14 15:08:09
中評社香港4月14日電／韓國民調機構發布一項民調結果顯示，在新一屆總統熱門人選中，共同民主黨前黨魁李在明支持率達48.8%，排名第一。
香港電台報導，調查在上星期三至星期五進行，有1506名18歲以上選民接受訪問。前僱傭勞動部長金文洙的支持率是10.9%，排名第二，較上一次調查下跌5.4個百分點。代總統、國務總理韓悳洙就有8.6%支持率，排在第三。
政黨支持率方面，共同民主黨支持率是46.7%，較上一次調查上升1.9個百分點；國民力量黨支持率是33.1%，下跌2.6個百分點。
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