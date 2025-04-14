尹錫悅涉內亂罪首場公審暫時休庭

中評社北京4月14日電／據央視新聞：韓國前總統尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂案刑事審判的首場公審當地時間14日10時開始進行，尹錫悅本人出席了庭審。



按照公審相關程序，韓國檢方首先闡明公訴事實，檢方為此特別製作了PPT資料，提出尹錫悅對於國家政治狀況的認識、在宣布緊急戒嚴前就進行了謀劃和準備、派出軍隊和警察進入國會、不允許國會和中央選舉管理委員會等憲法機關行使權力等等，因此尹錫悅在韓國全境宣布戒嚴是“以擾亂國家憲法為目的引發的暴動”，並“以適用刑法第87條的‘發動內亂嫌疑’對被告人提出起訴”。



對此，尹錫悅的代理律師尹甲根表示，尹錫悅方“否認所有公訴事實”，並請尹錫悅親自發言進行反駁。尹錫悅指出，檢方“幾乎把幾個小時的事件全寫進了公訴狀裡”“這是把從（去年）12月3日晚10點30分到凌晨2～3點的幾個小時內的發生事情以羅列方式記載下來的公訴狀”“我認為這不符合法理”。



在尹錫悅陳述後，法官在當地時間12時宣布暫時休庭，並將於當地時間下午2點15分，北京時間1點15分繼續進行審理。根據公審程序，法庭將在下午對相關證人進行問詢。檢方申請的兩名關鍵證人——韓國陸軍首都防衛司令部第一警備團長趙成賢（音）和特戰司令部第一特戰隊隊長金亨基（音）將接受問詢。