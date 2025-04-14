日媒：“賣出美國”的一週　資金流向黃金

中評社香港4月14日電／日經新聞報導，對於全球金融市場而言，上一週極具衝擊性。震源是被視為“安全資產”的美國國債的價格暴跌（收益率飆升）。美國長期利率的漲幅達到了23年來的最高水準。在各類風險資產出現拋售動向的同時，作為資金避險去向的黃金刷新最高值。投資者的不安情緒強烈，可能需要較長時間才能恢復。



作為美國長期利率指標的美國10年期國債收益率在4月11日收於4.49%，比上個週末（4月4日）上升0.50%。根據英國倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，單周漲幅超過了新冠疫情初期的2020年3月，是自美國發生“9・11”恐怖襲擊事件後的2001年11月12日至16日（漲幅為0.55%）以來的最高水準。



而在之前的一週，資金卻在不斷流入美國國債。美國總統特朗普於美國時間4月2日公佈了對等關稅的內容。稅率大幅超出預期，拋售風險資產的動向擴大，美國國債成為了資金的避風港。



但自週一（4月7日）起，資金流向發生逆轉。對沖基金等紛紛大量拋售美國國債來套現。美國3年期國債招標情況低迷也加劇了市場的不安情緒。關於中國可能在拋售美國國債的猜測在傳播。



美國國債是全球流動性最高的資產之一，其收益率是投資所有金融產品時的“衡量標準”。一旦這一標準出現波動，金融產品的價值評估就會變得十分困難。美國國債崩潰所帶來的衝擊難以估量。



法國興業證券的多元化資產策略師齋藤勉認為：“如果美國國債不再是安全資產，那麼持有美國股票的風險就會增加。2022年股票和債券同時下跌的噩夢將在市場上重現”。受債券市場影響，全球股市也出現劇烈波動。



美國道瓊斯工業平均股指在4月9日創出最大漲幅（上漲2962點）。日經平均股指在7日創出了歷史第3大跌幅（下跌2644點），8日（上漲1876點）和10日（上漲2894點）分別創出歷史第5和第2大漲幅。



道瓊斯工業平均股指單周上漲5%，為3周來首次上漲，日經平均股指僅下跌0.6%。但沒有相關人士認為股票市場已經恢復平靜。



軸心貨幣美元的賣盤也在擴大。代表美元綜合實力的美元指數4月11日一度跌破100的關口，降至約3年以來的新低。



另一方面，與美國國債齊名的安全資產黃金則吸引了大量買盤。作為國際指標的紐約期貨（主力合約）4月11日一度達到每盎司3263美元，創出新高。周內波動幅度達到209.2美元，同樣為歷史最大。



在拋售開始波及到美國國債後發生了資金大量流入黃金。樂天證券經濟研究所的商品分析師吉田哲表示：“資金湧向了不受政治風險影響的無國籍資產黃金”。



特朗普4月9日宣佈，剛剛生效的對等關稅的附加部分暫停90天徵收，但中國除外。美國國債價格急劇下跌讓出身於對沖基金的美國財長貝森特抱有危機感，據說他與關稅暫停的決定有很大關係。



不過，金融市場的動盪已開始對實體經濟產生影響。



美國摩根大通預測稱，美國及全球陷入經濟衰退的可能性在6成，即使考慮到暫停措施仍保持上述預測。摩根大通認為：“考慮到政策混亂、股市大幅下跌和心理惡化，美國想避免經濟衰退依然是困難的”。



高關稅可能會導致全球貿易停滯。綜合表現散貨船運價的“波羅的海運價指數”周內急跌14%。主要運輸鐵礦石和煤炭的大型船隻的運價因擔憂中國經濟而走弱。



日本Tramp Data Service公司的社長海老原良表示：“對中國鐵礦石需求的警惕感加重，市場正趨於悲觀”。原油和天然氣價格也出現了大幅下跌的情況。



今後，對企業活動的影響程度將成為焦點。如果即將全面展開的財報發佈內容和經營者的言論進一步冷卻投資者情緒，全球市場的緊張感也可能會再次加劇。