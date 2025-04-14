日本人口連續14年減少　降至1.238億人

中評社香港4月14日電／日經新聞報導，日本總務省4月14日公佈了截至2024年10月1日的人口推算結果。包括外國人在內的總人口為1.238億2千人，比上年減少55萬人。這是連續14年減少，並創出有可比數據的1950年以來的第四大降幅。



除東京都和埼玉縣之外，其餘45個道府縣的人口均比上年有所減少。包括東京都、神奈川、千葉和埼玉三縣在內的東京圈略有增加。



75歲以上人口同比增加70萬人，達到2077.7萬人，佔到總人口的17%。



除外國人之外的日本人口減少至1.2029萬6千人，減少了89萬8千人。這是有史以來最大的降幅。連續18年出現人口自然減少（出生人數低於死亡人數）持續18年。



由於人口減少，勞動力短缺問題逐年加劇。支撐增長的勞動年齡（15~64歲）人口為7372.8萬人，減少22.4萬人。佔總人口的比例為59.6%。從2018年開始，連續6年低於60%。



另一方面，日本的外國人數量增長顯著。外國人口比上年增加35萬人，達到350.6萬人，創出歷史最高紀錄。入境人數比離境人數多出34萬人。



在此背景下，應對外國人非法滯留和非法就業成為課題。日本出入國在留管理廳的數據顯示，截至2024年7月1日，非法滯留者約為7.8萬人。