韓大選熱門人選支援率李在明48.8%領跑

中評社香港4月14日電／韓聯社消息，韓國民調機構Realmeter14日發佈的一項民調結果顯示，在新一屆總統熱門人選中，共同民主黨前黨首李在明支援率達48.8%，名列第一。



Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託于9日至11日面向全國18周歲以上的1506名選民進行了關於新一屆總統熱門人選支援率的調查。結果顯示，李在明以48.8%的支援率領跑。前雇傭勞動部長官金文洙為10.9%，排名第二，較上一次調查下降5.4個百分點。代行總統職權的國務總理韓悳洙為8.6%。



其後依次為國民力量前黨首韓東勳（6.2%）、前大邱市長洪準杓（5.2%）、改革新黨議員李俊錫（3%）、國民力量前議員劉承旼（2.7%）、首爾市長吳世勳（2.6%）、國民力量議員安哲秀（2.4%）、前慶尚南道知事（相當於省長）金慶洙（1.3%）、京畿道知事金東兗（1.2%），民主黨前議員金鬥官（0.9%）。



政黨支援率方面，共同民主黨支援率為46.7%，較上一次調查上升1.9個百分點；國民力量支援率為33.1%，下降2.6個百分點。兩黨支援率差距連續三周超出誤差範圍。



本次調查可信度95%，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率4.7%。