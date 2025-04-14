健康體重管理等3個行動被納入健康中國行動

中評社香港4月14日電／全國愛衛會14日發布通知稱，2019年，國務院印發關於實施健康中國行動的意見，啟動實施健康中國行動15個專項行動。結合健康中國建設工作實際和健康中國行動推進情況，決定將健康體重管理行動、健康鄉村建設行動和中醫藥健康促進行動納入健康中國行動。



新華社報導，這份《全國愛衛會關於將健康體重管理行動等3個行動納入健康中國行動的通知》指出，研究表明，體重異常特別是超重和肥胖是導致心腦血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病的重要危險因素，已經成為威脅我國居民健康的重大公共衛生問題。



根據通知，到2030年，實現體重管理支持性環境廣泛建立，全民體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面基本形成，人群超重肥胖上升趨勢初步減緩，部分人群體重異常狀況得以改善。



當前，農村地區居民健康依然面臨諸多挑戰，健康生活方式尚需進一步普及，農村地區健康環境亟待改善，城鄉居民整體健康水平差距較大。



根據通知，到2030年，城鄉居民健康素養和健康水平差距明顯縮小。農村地區居民健康素養水平提升，健康生活方式日益普及。鄉村醫生中具備執業（助理）醫師資格的人員比例逐年提升，鄉村醫療衛生服務全覆蓋，居民能夠更加便捷獲得優質的醫療衛生服務和公共衛生服務。重大疾病危害和主要健康危險因素得到有效控制，農村環境更加健康宜居。



黨的十八大以來，中醫藥事業取得顯著成績。但人民群眾對中醫藥健康知識的掌握度和認同度還有很大提升空間。



根據通知，到2030年，中國公民中醫藥健康文化素養水平達30%；二級以上公立綜合醫院和三級婦幼保健院設置中醫臨床科室的比例達95%；社區衛生服務站、村衛生室提供中醫非藥物療法的比例分別達100%、80%；在國家基本公共衛生服務項目中進一步優化老年人中醫藥健康管理服務，0至36個月兒童中醫藥健康管理率達90%。