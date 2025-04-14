中國基層政府“擁抱”人工智能賦能政務服務

中評社香港4月14日電／這幾天，一款新上線的人工智能政務助手給“准媽媽”吳麗娟幫了不小的忙。寶寶出生後落戶、辦理醫保、疫苗接種時間等信息，在接入DeepSeek的數字管理服務平台“數通小店”上，不到3秒鐘就能獲得詳細答案。



“包括辦理地點、時間、電話以及所需材料，在手機頁面上一目了然，省去很多查閱和核對的麻煩。”家住山西太原小店區萬科城社區的吳麗娟說。



新華社報導，人工智能與政務系統的結合讓居民和管理人員都感受到了效率之變。“AI客服實時解答，減少人工重復性工作，而且能24小時在線響應。”萬科城社區負責人梁曉琴說。



隨著DeepSeek等人工智能技術的發展和成熟，中國基層政府正加快推進人工智能深度融入社會治理與公共服務場景。



在黑龍江，市民熱線接入人工智能後，對話內容可以實時速記並歸納成文本，快速精準派單到相關職能部門；湖南郴州高速交警利用DeepSeek分析監控視頻，能夠及時發現路面異常事件，如應急車道停車、道路擁堵緩行等，並發出預警提示；深圳市福田區運用AI數智員工，可實現公文格式修正準確率超95%、執法文書快速生成……



“人工智能在政務服務領域展現出顯著優勢，未來潛力很大。”山西美美科技有限公司董事周易介紹說，人工智能在公文寫作時可以協助進行政策解讀、文件起草、智能校對等，很大程度提高了辦事效率和服務準確度，同時也緩解了人工操作強度。



今年的政府工作報告提出，持續推進“人工智能+”行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用。擁抱新一代人工智能浪潮，技術創新與社會治理同頻共振，“人工智能+”快速嵌入經濟社會發展，驅動社會“智”理新引擎。



近期，不少地方政府部門舉辦培訓班，幫助公職人員盡快學會和使用人工智能軟件。在山西運城稷山縣一座可容納上百人的報告廳內，一場主題為“DeepSeek應用原理及賦能黨政機關高效工作”的講座正在進行。



“我們給人工智能助手的提示詞越精準、要求越細致，它背後可調動的算法和算力就越強。”稷山縣媒體服務指導中心主任薛高峰說，這堂課讓大家初步瞭解學習“馴化”人工智能的辦法，讓它更好地為基層治理出謀劃策。



浙江省是位於中國東部的科創高地，近年來，包括DeepSeek、宇樹科技等一批科創企業的發展受到全球高度關注。



近期，浙江省各級政府部門的幹部們上了一堂人工智能和機器人的科普課程。金華市人才集團負責人蔣成團與近200人在報告廳遠程收看了視頻。“我們感受到了人工智能、智能機器人在未來人類社會發展中所具備的巨大潛力，突破了以往對機器人僅限工業流水線的刻板印象。”蔣成團說。



“學習人工智能的知識，在當下應該說不是‘選修課’，而是‘必修課’。”湖州市長興縣數據局黨組成員、總工程師馮凌說，他期待通過應用DeepSeek等軟件輔助日常工作，用智能審批提速辦事效率、利用數據分析輔助科學決策等。



北京工商大學經濟學院教授周清傑說，中國各地政府紛紛轉變觀念，積極主動擁抱人工智能業態，體現了思維模式和治理思路的開拓性和前瞻性。



業內人士認為，政府部門在學習和運用人工智能處理政務時，要堅持效率與安全並重，防範虛假信息和安全風險，加強人工審核，避免對技術過度依賴。