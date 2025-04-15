中出商會建議助推香港轉型全球供應鏈服務中心

發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）香港中華出入口商會14日舉行發佈會，公佈《推動香港貿易發展升級轉型》研究報告成果。報告基於目前全球經貿格局劇變與科技革命浪潮，提出14項戰略性建議，系統性解構香港貿易行業亟需應對的三大變革方向與兩大轉型路徑，助力為香港從“轉口貿易樞紐”轉型為“全球供應鏈服務中心” 。



當天，香港中華出入口商會會長貝鈞奇，香港中華出入口商會秘書長、項目統籌人溫幸平，香港中華出入口商會副會長朱國基、陳少山，項目監督陳建年，項目監督蔡德昇，立法會議員（進出口界）黃英豪，以及“一國兩制”研究中心研究總監、副項目統籌人方舟等出席發佈會。



研究報告指出，香港貿易行業正面臨“三變兩轉”（三大變革方向與兩大轉型路徑）的結構性挑戰。在國際層面，全球貿易保護主義抬頭與跨境電商“小額豁免”政策衝擊並削弱本港傳統轉口貿易優勢；在商業模式層面，全球供應鏈碎片化迫使香港須從“中間人”角色升級為“供應鏈管理者”；在技術層面，利用智能物流、大數據供應鏈及自動化倉儲等創新科技，重塑貿易產業鏈生態。



香港中華出入口商會會長貝鈞奇在發佈會上表示，香港需加速構建“空港經濟”新動能，發展高時效性、高附加值的航空貨運樞紐，同步推動從貨物轉口向“貿易服務中心”躍升，整合金融、法律、保險等專業服務優勢，提供全周期貿易支援。