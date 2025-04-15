快評：大罷免消風肉眼可見　綠用司法救急

中評社香港4月15日電／罷免民進黨籍“立委”吳沛憶團體召集人劉思吟、李孝亮因遭檢舉偽造連署14日遭“調查局”搜索約談，同為“罷吳四騎士”之一的國民黨籍“立委”羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走。近期關稅海嘯轉移台灣民意對“大罷免”的關注，也重創綠營“罷藍”動員效果，台檢調單位對“罷綠”骨幹發起調查，顯然是急了。



“大罷免”迅速處於消風中，幾乎是“肉眼可見”、有數據支撐的事實。以民進黨YouTube官方主頁上，歷次大罷免造勢活動“人民是頭家”各場次直播影片的播放數字為例，在1個月前的3月15至16日，“人民是頭家”台中場有3.9萬次觀看、桃園場有3.1萬次觀看，三周前的花蓮場有5.3萬次觀看，兩周前的高雄場和新北場也分別有4.4萬次和4.1萬次觀看。上述活動的舉辦時間，都在特朗普拋出“對等關稅”清單之前。



然而，到了最近的一個周末，民進黨“人民是頭家”在台北、新竹的造勢活動，觀看人數銳減至2萬次和1.6萬次。前後比較可知，“大罷免”正在明顯降溫，綠營在一階段連署啟動初期的強硬、囂張勢頭也有所衰減。相信這正是近期台各地檢調單位密集發動針對“罷綠”藍營人士搜查的原因之一，民進黨動用司法工具“救急”的意圖濃厚。



針對“罷綠”被搜查，國民黨主席朱立倫強調，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底。不過，民進黨掌握龐大行政、輿論資源和檢調機器，民眾黨因柯文哲案元氣大傷，藍綠互相罷免“立委”，顯然是一場“不對稱戰爭”，這場仗未來並不好打。

