蔡德昇答中評：貿易戰下香港挑戰中有機遇

香港中華出入口商會副會長蔡德昇（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月20日電（記者 盧哲）香港中華出入口商會副會長蔡德昇近日接受中評社記者訪問時表示，近期美國公佈的一系列關稅政策，更主要的影響是針對全世界的加稅影響了很多供應鏈，導致成本增加。但他認為，美國針對全世界的貿易政策，讓很多不同國家都開始重新審視自己的貿易方向，希望找到更多的買家，而不再聚焦美國市場，這對國家及香港來說是挑戰中帶來了更多的機遇。



蔡德昇對中評社記者表示，從香港企業方面來說，實際上特朗普在其第一任總統任期時已經在對中國增加關稅，並且一直延續到拜登總統任期，“對於我們出入口商來說，貨物的貿易阻礙其實一直都沒有減少過，甚至是在增加的”。而業內對於特朗普再次當選總統後，也做好了“貿易阻礙會再度出現”的準備。



蔡德昇說，過去大概十年來，香港很多商家已經把生意從以歐美為主，轉到澳大利亞、東南亞甚至中東。“對比特朗普1.0的時候，我們整個中國出口到美國的數字已經減少了很多了。”



針對近期美國公佈的一系列關稅政策，蔡德昇認為，直接對中國的關稅反而不是最大的影響，更主要的影響是美國公佈了對全世界的加稅，這就影響了很多供應鏈，導致成本增加。“比如我們有些貨物根本不是賣到美國，我可能是賣到泰國，但裡面有一些零部件可能要從其他地方買。當全世界都受到關稅影響的時候，就導致全世界的成本都在增加。這是比較大的影響。但對中國來說，我個人認為總體還是可控的。”



蔡德昇指出，美國此次的貿易政策針對全世界，讓很多不同國家都開始重新審視自己的貿易方向，希望找到更多的買家，而不再聚焦美國市場。“這對我們中國以及我們香港的進出口來說，雖然貿易政策帶來了壞處和挑戰，但也帶來了更多的機會、更多的機遇。”

