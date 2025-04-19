方舟答中評：香港絕對要保持自由港的地位

香港一國兩制研究中心研究總監方舟（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月19日電（記者 盧哲）香港一國兩制研究中心研究總監方舟近日接受中評社記者訪問時表示，面對國際形勢及貿易戰的背景，香港絕對是要保持自由港的地位，而且也高舉自由貿易的旗幟，配合國家的整體戰略。全球的貿易通過互利互惠，能夠促進大家共同的發展和進步，香港作為全球最高標杆的自由貿易港之一，應該在這方面做表率。



香港中華出入口商會近日公佈《推動香港貿易發展升級轉型》研究報告成果。研究報告指出，香港貿易行業正面臨“三變兩轉”（三大變革方向與兩大轉型路徑）的結構性挑戰。在國際層面，全球貿易保護主義抬頭與跨境電商“小額豁免”政策衝擊並削弱本港傳統轉口貿易優勢；在商業模式層面，全球供應鏈碎片化迫使香港須從“中間人”角色升級為“供應鏈管理者”；在技術層面，利用智能物流、大數據供應鏈及自動化倉儲等創新科技，重塑貿易產業鏈生態。報告基於目前全球經貿格局劇變與科技革命浪潮，提出14項戰略性建議，助力為香港從“轉口貿易樞紐”轉型為“全球供應鏈服務中心”。



作為副項目統籌人，方舟對中評社記者表示，改革開放初期，香港通過“三來一補”（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易）模式，幫助外資企業在沿海地區尋找製造加工夥伴，成為中國內地與全球市場的重要橋樑。近年，隨著全球化進程的深化，外資企業越來越多地直接進入內地市場，而中國內地企業也加速“走出去”，在全球範圍內建立自己的供應鏈網絡。現時香港正從傳統的“中間人”角色轉型為服務全球的供應鏈管理核心樞紐。



方舟表示，香港過去更多的是一個中間商的角色，利用香港作為轉口港優勢的轉口貿易商。但現在很明顯的趨勢是，因為各國的貿易保護主義都在加強，必然將來的整個產業鏈和供應鏈可能要分散到各個國家去。



方舟認為，香港的優勢是有成熟的物流管理體系、國際化視野以及專業服務能力，可以成為支持全球企業拓展業務的重要樞紐。香港下一步要加強、發揮作用的地方，是跟國家企業走出去要做更緊密的配合。“香港怎麼去扮演一個供應鏈管理者的角色、尤其是配合我們國家的企業走出去的情況下，要在亞洲、包括在拉丁美洲，甚至在中東布局，香港怎麼去支持它的整個生產鏈和供應鏈的管理？這是香港下一步要加強去發揮作用的地方。”



方舟強調，香港要做一體化，不僅僅只是傳統的貿易商，還應包括專業服務的提供者，金融、法律、會計等方面都要參與到整個供應鏈的整合過程中來。“客觀上說，香港也是整個中國最能夠發揮功能的城市，那麼在新的形勢下，香港一定要加強這方面的作用，發揮好香港的功能。”



方舟還提到，面對國際形勢及貿易戰的背景，香港首先絕對是要保持自由港的地位，而且也高舉自由貿易的旗幟，配合國家的整體的戰略。“雖然有些國家現在搞貿易保護關稅政策比較嚴重，但是我們還是堅持認為全球的貿易通過互利互惠，能夠促進大家共同的發展和進步。香港作為全球的最高標杆的自由貿易港之一，應該在這方面做一個表率的作用。”

