鄭雁雄：香港可當好數智融合發展超級聯繫人

國務院港澳辦副主任、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）首屆世界互聯網大會亞太峰會14日在香港會展中心開幕。國務院港澳辦副主任、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄出席開幕式並致辭。鄭雁雄表示，香港是互聯網發展的先行地區，當好數智融合發展的“超級聯繫人”“超級增值人”，共同推動構建網絡空間命運共同體，必將成為互聯網創科、互聯網產業、互聯網文化的嶄新發展高地。



鄭雁雄表示，本次世界互聯網大會亞太峰會選址香港，以“數智融合 引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，必將加速香港建設國際創科中心的步伐，促進亞太區數字經濟的蓬勃發展。當前，新一輪科技革命和數字產業變革迅猛發展，數智技術應用百花齊放，為全球經濟社會發展注入新的活力，同時也帶來了一系列新問題新挑戰，迫切需要國際社會凝聚共識、攜手合作、共同應對，推動科技創新持續迸發正能量。我國作為一個負責任的大國，對互聯網發展始終高度重視、用心呵護，習近平主席提出了構建網絡空間命運共同體的理念，為推進全球網絡空間發展和治理體系變革貢獻了中國智慧和中國方案。



鄭雁雄指出，香港是互聯網發展的先行地區，當好數智融合發展的“超級聯繫人”“超級增值人”，共同推動構建網絡空間命運共同體，必將成為互聯網創科、互聯網產業、互聯網文化的嶄新發展高地。



鄭雁雄指出，一是發揮創科優勢，引領亞太數智融合發展。發揮香港世界級高校和科研機構密集優勢，調整未來產業發展隊形，加快北部都會區建設，依托香港科學園、數碼港，聯合深圳前海、河套和廣州南沙等重大合作平台，促進數智融合產業協同發展。



二是發揮制度優勢，促進數智融合發展機制創新。打造全球數據港，發揮“一國兩制”的制度優勢，探索建立符合國際規則的數據跨境流動機制，促進跨境數據安全有序流通和資源共享。探索建設共享算力中心，整合超算資源，為人工智能研發提供普惠性算力支持。積極參與國際合作，協同國家人工智能發展戰略。