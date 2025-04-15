蔡奇同越共中央書記處常務書記陳錦綉會談

4月14日，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在河內同越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦綉舉行會談。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月15日電／據新華網報導，4月14日，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇在河內同越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦綉舉行會談。



蔡奇表示，習近平總書記今年首次出訪即訪越南，充分體現出中共中央對中越兩黨兩國關係的特殊重視。習近平總書記同蘇林總書記就中越關係方向性、戰略性、全局性問題深入溝通，為中越關係繼往開來，朝著更高水平、更深層次發展作出戰略擘畫。此訪必將為中越命運共同體建設和兩國社會主義事業發展帶來新氣象，為地區和世界繁榮穩定注入正能量。



蔡奇指出，中越雙方要全面逐項推進落實此訪期間兩黨總書記達成的重要共識，推動中越命運共同體建設向高水平、高質量、高標準方向發展。雙方應繼續發揮好黨際渠道特殊作用，深化治國理政經驗交流互鑒，實現更高水平的政治互信；全方位深化安全合作，用好戰略對話機制，共同維護安全和發展利益；多層次推進務實合作，推進基礎設施互聯互通，拓展人工智能等新興領域合作，用好雙多邊貿易機制，加快打造產業鏈供應鏈合作新模式。中方願以中越人文交流年為契機，同越方探討實施更多暖人心、惠民生項目，鞏固兩國民眾的情感紐帶。當前國際局勢變亂交織，中越應加強雙多邊戰略協作，以團結合作應對分裂脫鈎，共同反對單邊主義、保護主義，積極落實三大全球倡議，推動構建人類命運共同體。



陳錦綉表示，與中國發展長期持久全面戰略合作夥伴關係，不斷鞏固政治互信，拓展務實合作是越南對外政策的客觀需要、戰略選擇和頭等優先。越方願同中方一道，落實好蘇林總書記和習近平總書記達成的重要共識，堅持兩黨最高領導人對兩國關係的戰略引領。加強治黨治國理論和實踐的互學互鑒，推動務實合作，夯實越中友好的社會基礎，深化國際地區事務合作。



王毅參加會談。