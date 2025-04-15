六提“荒唐”　尹錫悅案首場公審細節公布

尹錫悅內亂案首場公審細節公布（圖片來源：央視網） 中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，韓國前總統尹錫悅14日出席了首爾中央地方法院對他涉嫌發動內亂案進行的首場庭審，除去午間休庭時間，本次庭審共進行了大約6小時，尹錫悅方在庭上否認了檢方的所有指控。



檢方：緊急戒嚴以“擾亂國家憲法為目的引發了暴動”



根據公審程序，在14日進行的首場庭審中，韓國檢方首先用了67分鐘的時間、120多頁演示資料闡明公訴事實，指出被告人尹錫悅與前國防部長官金龍顯以“在野黨強行單獨處理爭議法案、試圖舉行彈劾集會、試圖彈劾國務委員、削減預算以及懷疑中央選舉管理委員會進行了不當選舉等”為由，宣布了緊急戒嚴，而這不屬於憲法規定的“國家處於緊急狀態”的宣布緊急戒嚴的條件。



檢方還指出，被告人尹錫悅和前國防部長官金龍顯等人還向國會派出了軍隊和警察以封鎖國會，並發布了《第一號戒嚴令》，在沒有拘捕令的情況下試圖逮捕和拘留主要政治人士和中央選舉管理委員會等相關人士，還準備建立緊急立法機構，使憲法保障的政黨制度、憲法機關的權能活動變得不可能。因此，宣布緊急戒嚴的行為違反了憲法和法律，是以“擾亂國家憲法為目的引發了暴動”，並“以適用刑法第87條的‘發動內亂嫌疑’對被告人提出起訴”。



尹錫悅方：否認所有指控 檢方的起訴程序違法應駁回公訴



尹錫悅的代理律師尹甲根全面否認了檢方的所有指控，並請尹錫悅親自發言進行反駁。尹錫悅在上午的庭審中用了42分鐘、在下午的庭審中用了37分鐘的時間一一對檢方的指控做出了反駁。



尹錫悅說，緊急戒嚴是“和平的、為了向國民傳遞信息而實施的”，自己“並不是以長期執政為目標而宣布戒嚴”。他說，“我沒有向軍人發放實彈，而是指示他們要絕對避免與平民發生衝突”，因為“這是為了向國民傳達信息的戒嚴，無論是短期還是長期，都不是以軍政和政變為目標，這是不言而喻的”。他指出，“像這樣在非暴力地戒嚴幾小時後立即接受國會解除戒嚴要求的事件被指控為構成內亂不符合法理”。



尹錫悅說，自己也沒有封鎖國會的計劃；因為只是派出了少量警力，以當時的警力是不足以完全封鎖國會的。他還指出，“能進去（國會）的人都進去了，但國會議長和在野黨黨首卻一邊拍照，一邊表演了翻越國會圍牆的秀”。