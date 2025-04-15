復活節北遊火熱　旅行社生意倍增

永安旅遊的內地團較去年錄得一倍增長。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月15日電／據大公文匯網報導，復活節假期將至，不少市民計劃外出旅遊，香港特區政府入境處預計，將有604萬人次的香港居民及訪客其間（17日至21日）經各管制站進出香港，當中約505萬人次經陸路往返，本周五為陸路出境高峰（近76萬人次），下周一則為陸路入境高峰（近62萬人次）。多名業內人士接受香港文匯報訪問時表示，因應泰國、緬甸接連爆出電騙案及地震消息，東南亞報團情況較淡靜，市民紛改為北上旅行，武漢賞櫻、成都文旅、桂林山水等相當火熱，旅遊業指生意按年增長一兩成，個別旅行社的內地線更按年增長一倍。有旅行社推出長江三峽“包船遊”，安排15個相近路線的旅行團在船上共度復活節，亦有旅行社借荷蘭花展，推歐洲長線遊。



香港文匯報記者日前到旅行社林立的旺角銀行中心直擊，不少市民在旅行社門外駐足研究旅行團宣傳品、格價及比較行程安排。有市民表示，由於清明節北上祭祖人潮過多，與丈夫商量後決定於復活節再前往廣州拜山兼旅行，預計逗留兩日一夜，“我們不想跟團，只是年紀大了，不懂從網上預訂酒店，所以想請旅行社幫手。”她指香港與內地的交通日漸方便，過關也較以前輕鬆得多，即使遇上北上人潮高峰亦不擔心。



方女士則計劃與丈夫報團赴日本東北部6天，她指，去年也曾跟團到日本旅行，當時團費每人1.3萬元，喜見今年大減至約9，000元。她較注重旅行體驗、假期時長及價格高低，故已“貨比三家”才選擇心儀的旅行社報團。



指地震累東南亞團淡靜



香港旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，復活節作為香港傳統外遊旺季，過往以東南亞旅行團最旺，但電騙園區、地震等負面消息令市民前往緬甸、泰國及日本等地旅遊的意慾減低，因而傾向選擇台灣地區、韓國、新加坡、馬來西亞及內地。加上本港學生有長達超過10天復活節假期，不少家長會為此專門請假陪伴子女旅行，令內地團十分火爆，“湖南、武漢、重慶等正值櫻花花期，吸引較多市民前往。”



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，疫後復常通關初期“報復式旅行”熱潮逐漸消退，市民外遊意慾恢復理性，傾向前往性價比高的內地遊玩，目的地不僅局限大灣區，亦覷準東北、四川、新疆等長線景點。



東瀛遊執行董事禤國全表示，外遊報團情況較去年有輕微增長，內地線格外受歡迎，“我們特意包了一艘遊覽長江三峽的船，可同時容納15個團共450人，行程介乎6天至9天不等，遊覽地點包括重慶、武漢、九寨溝及上海等。”