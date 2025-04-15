外交部：中方願共同捍衛國際貿易公平正義

中評社北京4月15日電／據海外網報導，外交部發言人林劍14日表示，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重損害包括中國和歐盟在內的世界各國利益。中方願同包括歐盟在內的國際社會一道，共同捍衛國際貿易規則和公平正義。



當日例行記者會上，有記者問：當前，全世界都非常關注特朗普政府對全球各國加征關稅造成的破壞性影響，中國和歐盟是全球主要經濟體，近期中歐之間高層交往很多，請介紹雙方就美國加征關稅進行溝通協調的情況。



林劍表示，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，將一己私利凌駕於國際社會公利，這是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌行徑，嚴重損害包括中歐在內的世界各國利益。



林劍指出，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，貿易體量超過全球貿易四分之一。中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世界貿易組織的堅定維護者和支持者。歐盟領導人表示，世界經濟良好運行需要穩定性、確定性。歐中致力於維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關係健康穩定發展，符合雙方和世界共同利益。



林劍表示，作為負責任大國，中方已經並將繼續採取堅決措施，維護自身正當利益。中方願同包括歐盟在內的國際社會一道，加強溝通協調，共享發展機遇，擴大開放合作，實現互利共贏，不僅維護各自利益，也共同捍衛國際貿易規則和公平正義。