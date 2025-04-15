﻿科大港大中大組隊　奪“科學界奧斯卡獎”

左圖：科大學者聯同世界各地研究人員一同參與的研究項目，榮獲被譽為“科學界奧斯卡”的2025年基礎物理突破獎。右圖：獲嘉許的項目為歐洲核子研究組織（CERN）旗下的超環面儀器（ATLAS）合作組。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月15日電／據大公網報導，被譽為“科學界奧斯卡”的2025年基礎物理突破獎名單近日出爐，其中歐洲核子研究組織（CERN）旗下的超環面儀器（ATLAS）合作組榮獲此獎。ATLAS合作組包括由香港科技大學、香港大學和香港中文大學數十名研究人員組成的香港研究團隊。科大團隊則參與了“上帝粒子”希格斯玻色子以及跨越粒子物理標準模型的新物理探索工作，為此研究作出了重要貢獻。



科大基礎物理中心主任陸錦標表示，科大能與本港其他大學的學者共同參與ATLAS合作組，是一趟充滿啟發與創新的旅程，獲得此項殊榮，是團隊共同努力的見證。



匯聚243個機構逾6000精英



突破獎是全球最大的科學獎項之一。據瞭解，ATLAS合作組匯聚全球243個機構的超過6000名科學家、學生、工程師和技術人員，大會特別表彰了合作組在粒子物理領域的重大貢獻，包括對希格斯玻色子性質的詳細測量、稀有過程和正反物質不對稱性的研究，以及在極端條件下探索自然規律。



自2014年加入合作組以來，由科大、港大和中大數十名研究人員組成的香港研究團隊，在推進對希格斯玻色子及其相互作用的理解方面發揮了關鍵作用。香港團隊在基礎物理聯合研究（JCFP）的框架下進行協作，成員包括10個來自科大賽馬會高等研究院基礎物理中心的物理學家、學生和工程師，他們領導測量希格斯玻色子性質、開發先進分析技術方面的工作，包括詳細測量希格斯玻色子性質以確定質量生成對稱性破缺機制、研究稀有過程和正反物質不對稱性，以及在CERN的大型強子對撞機上探索最短距離，和最極端條件下的自然規律。