裴青山：為越中關係樹立新的里程碑

越中關係“在多個領域實現強勁、全面和顯著發展”——訪越南副總理兼外長裴青山（圖片來源：新華社） 中評社北京4月15日電／據人民日報報導，中共中央總書記、國家主席習近平對越南進行國事訪問之際，越南副總理兼外長裴青山接受記者採訪表示，越南和中國是山水相連的近鄰，兩國人民有著深厚的傳統友誼。兩國2008年建立全面戰略合作夥伴關係，近年來兩黨兩國最高領導人多次互訪，雙邊關係在諸多領域取得強勁、全面和顯著發展。



裴青山表示，習近平總書記此次對越南進行國事訪問，是越中關係進入新時代背景下的一次重大政治外交行動，對越中關係發展具有戰略意義和長遠影響。這是習近平同志擔任中共中央總書記、國家主席以來第四次訪越。越南黨和國家領導人期待此次訪問取得良好成果，加強越中高層戰略交往特別是兩黨兩國高層領導人定期接觸，交流治國理政和國家建設經驗，進一步鞏固政治互信基礎，在國際和地區形勢複雜演變背景下為兩國關係穩定健康發展指明方向，為維護地區乃至世界和平、穩定、合作與發展作出貢獻。



裴青山表示，越中兩黨兩國通過定期的雙邊和多邊高層互訪和接觸，不斷增強政治互信。2022年阮富仲總書記對中國進行正式訪問，2023年12月習近平總書記對越南進行歷史性訪問，雙方一致同意進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係，朝著“六個更”總體目標構建具有戰略意義的越中命運共同體，兩黨兩國關係邁入新階段。



裴青山說，2024年8月越共中央總書記、國家主席蘇林對中國進行國事訪問，兩黨兩國領導人繼續肯定發展雙邊關係是兩國外交事業的重要方向，同意進一步加強越中全面戰略合作夥伴關係，推動構建具有戰略意義的越中命運共同體，為兩國關係保持積極發展勢頭增添動力，這對雙方各層級各領域合作產生強大溢出效應，形成充滿活力的務實合作氛圍，推動各領域合作取得許多實質性成果。



談到黨際交流和政府間合作成果，裴青山表示，越中兩黨、越南國會和中國全國人大、越南祖國陣線和中國全國政協等，以及兩國各部門各地方之間特別是外交、國防、公安、邊境地區等重點領域的合作不斷拓展和深化，形成了一系列務實高效的合作機制。雙方還加強在聯合國、亞太經合組織等國際多邊機制以及大湄公河次區域經濟合作等框架內的協調與配合。



裴青山強調，越中經貿投資合作和基礎設施互聯互通強勁發展。2024年，兩國經貿合作繼續邁上新台階，越南連續多年保持中國在東盟最大貿易夥伴地位，成為中國全球第四大貿易夥伴國。中國已成為越南農林水產品最大出口市場，為數百萬越南農民帶來實實在在的福祉。兩國在基礎設施互聯互通領域特別是鐵路建設方面取得許多重要進展。雙方圍繞開展老街—河內—海防鐵路項目進行了密切合作。越南力爭於2025年開始建設該鐵路，並於2026年完成芒街—下龍—海防、同登—河內兩條鐵路線的規劃，為便利兩國人員往來、促進貨物貿易作出貢獻。兩國智慧口岸建設工作也取得積極進展。