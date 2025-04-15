李鴻忠出席地方人大常委會同志學習培訓班

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠（圖片來源：人民網） 中評社北京4月15日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠14日在京出席地方人大常委會負責同志“深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想 堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度”學習培訓班並作開班報告。他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，確保黨的理論路線、方針政策和決策部署在人大工作中得到全面貫徹，圍繞黨和國家大局依法履職、擔當作為，穩中求進推動人大工作高質量發展。



李鴻忠強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，從新時代以來的偉大變革中深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅持在黨的領導制度這個我國根本領導制度下把握根本政治制度，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度。要圍繞發展全過程人民民主，充分發揮人大保證全面有效實施憲法法律的重要作用、人大在立法工作中的主導作用、人大監督在黨和國家監督體系中的重要作用、人大在密切同人民群眾聯繫中的帶頭作用，加強“四個機關”建設。



全國人大常委會辦公廳有關負責同志主持開班式。214名地方人大常委會負責同志等參加學習。