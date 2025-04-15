中國駐日使館：旅日同胞注意防範地震災害

中評社北京4月15日電／據大公報綜合日媒TBS、中通社報導：去年8月，南海海槽西端的日本宮崎縣發生7.1級地震，日本政府發布“巨大地震提醒”。3月31日，日本政府更新地震風險評估，稱未來30年內發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%。中國駐日本大使館14日發布重要通知，提醒旅日同胞注意防範地震災害。



根據日本政府最新南海海槽大地震風險評估，大地震可能波及沖繩至福島的廣大區域，預計導致29.8萬人死亡，經濟損失高達1.8萬億美元。中國駐日本大使館14日發布以下提醒：首先，增強防災意識，學習地震自救知識，儲備飲用水、食品及急救物資。其次，關注電視、網絡及手機APP的地震動態和預警信息，災害發生時迅速避險。第三，災後盡快轉移至避難所，確保飲食、休息及通訊保障，建議提前瞭解附近避難場所並遵循政府指令。第四，建議通過“中國領事APP”或微信“中國領事”小程序進行“海外公民登記”，便於緊急聯繫和救助。綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。



另外，日本鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣及山口縣，部分地區自今年2月起已發生超過1300次輕微地震，次數之頻繁引起外界關注。