“美國人飛中國代購中國製造”登熱搜

圖：美國濫施關稅損人害己，分析指美國消費者會承擔絕大部分關稅。圖為紐約一女子在商場挑選波鞋。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月15日電／據大公網報導，美東時間4月12日，美國公布備忘錄，宣布豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等產品的“對等關稅”，此舉引發外界關注，中方對此態度明確：美方應認真審視中方此前表態。



針對美方豁免部分產品所謂“對等關稅”，外交部發言人林劍14日表示，美國濫施關稅損人害己。美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重損害包括中國和歐盟在內的世界各國利益。中方願同包括歐盟在內的國際社會一道，共同捍衛國際貿易規則和公平正義。



美國高關稅政策催生“代購熱潮”，“美國人開始飛中國代購中國製造”話題於昨日登上熱搜，引發廣泛關注。



中方願同國際社會共捍國際貿易規則



綜合新華社、中新社、中通社報導：林劍昨日在例會上表示，事實已經並將繼續證明，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅損人害己。我們敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決問題。



對於有記者提問，當前，全世界都非常關注特朗普政府對全球各國加征關稅造成的破壞性影響，中國和歐盟是全球主要經濟體，近期中歐之間高層交往很多，請介紹一下雙方就美國加征關稅進行溝通協調的情況。林劍指出，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，將一己私利凌駕於國際社會公利，這是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌行徑，嚴重損害包括中歐在內的世界各國利益。



林劍說，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，貿易體量超過全球貿易四分之一。中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世界貿易組織的堅定維護者和支持者。歐盟領導人表示，世界經濟良好運行需要穩定性、確定性。歐中致力於維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關係健康穩定發展，符合雙方和世界共同利益。