關稅戰攪動全球：特朗普贏麻了，美國輸慘了

美國總統特朗普（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月15日電／據大公文匯網報導，習近平主席今年首次出訪，正值美國關稅戰攪動全球經濟動盪不安之際。此訪進一步向世界展現了中國團結各方共同維護多邊貿易和公平正義的鮮明立場。在越南報章發表的署名文章中，習近平重申：“貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。”



實際上，這已是除了美國之外，國際社會的高度共識。西班牙首相桑切斯、墨西哥總統辛鮑姆、英國首相斯塔默、德國財長庫基斯、聯合國秘書長古特雷斯，近期都齊聲強調“貿易戰沒有贏家”。



特朗普不單讓美國在國際上陷入空前孤立，在美國國內同樣陷入孤立。股市動盪，美元暴跌，美債被拋售，不安情緒籠罩華爾街、矽穀、荷里活。這一切都是市場的不信任投票。農民本是特朗普的“票倉”，如今亦“後院起火”，美國大豆協會主席怒斥，關稅戰將導致美國農民破產。密歇根大學的調查顯示，美國消費者信心大跌，而且涵蓋不同年齡段、收入水平、教育程度、生活地區、政治立場。



有些人原本還在猜測捉摸特朗普關稅戰的背後，潛藏著一盤怎樣的“大棋”。而如今，世界越來越清楚地發現，這一切從頭至尾，不過是特朗普及其身邊一群坐井觀天、狂妄至極的“小圈子”親信，自導自演，自吹自擂。



特朗普是美國歷史上最富有的總統，同時也是第一位從未曾擔任過任何軍職或公職的總統，這雙重特徵，映照在關稅戰上，便充分暴露了其在商業上的貪婪和在政治上的無知。對如何行使權力缺乏必要的常識和修養，對制度規則沒有起碼的尊重和敬畏，把治國當兒戲，把美國企業當炮灰，把民眾利益和整個國家的前途命運當作賭注。



自從發動關稅戰以來，特朗普不斷宣布各種勝利的消息。從某種意義上說，特朗普本人的確可能成為“贏家”。說得直白些，無論戰局如何，幾年後，特朗普可以照樣當他的富翁大亨，甚至能夠靠在權力與商業之間翻雲覆雨，賺得盆滿缽滿。這或許正是特朗普肆無忌憚的基本邏輯和“底氣”所在，他自己是穩賺不賠，而美國得到的只是經濟衰退、高通脹、金融風險、創新鏈斷裂，失去了國際信義，成為最大輸家。