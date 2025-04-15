第十二屆亞太地區企業併購模擬競賽圓滿落幕

中國政法大學商學院院長、全國政協委員商文江（主辦方供圖） 中評社北京4月15日電／歷時數月，由中國政法大學民商經濟法學院和商學院、全聯併購公會聯合主辦，台灣政治大學法學院、金融博物館協辦，內地與港澳法學教育聯盟支持，北京榮典律師事務所、公益信托財經法制新趨勢研究基金贊助支持的第十二屆亞太地區企業併購模擬競賽於2025年4月12日完成全部競賽環節後在中國政法大學昌平校區圓滿落幕。



本屆競賽由來自北京大學、華東政法大學、清華大學、上海交通大學、深圳大學、武漢大學、中國政法大學、台灣大學、台灣政治大學、台北大學、東吳大學、中正大學、香港大學、澳門科技大學、廈門大學15所高校組成的16支代表隊共同參與。



4月12日競賽日開幕式由中國政法大學商學院副教授孟令星主持，中國政法大學商學院院長、全國政協委員商文江，全聯併購公會名譽會長尉立東，台灣政治大學前副校長，指南法學文教基金會董事長王文傑教授先後致辭。



商文江院長首先對來自各地的競賽隊伍、評審嘉賓們表示歡迎，中國政法大學一直秉持著“法商融合”的理念推動學術與實踐結合，這與企業併購模擬競賽的理念契合，以此助力兩岸四地學子提升併購實務能力。



尉立東會長回顧了亞太地區企業併購模擬競賽十幾年來的創辦與發展過程，並立足當下企業併購聚焦AI賦能與ESG挑戰，推動學術實踐融合，培育併購領域專業人才，促進產業升級與社會責任結合。



王文傑教授表示亞太地區企業併購模擬競賽歷經十二年，是從課程發展為融合商業實踐與法律責任的賽事，並對發起人及支持企業表示了感謝。企業併購模擬競賽旨在培育兼具批判精神與專業能力的人才，王文傑對各賽隊的精彩表現表示期待。



本屆競賽由全聯併購公會總顧問葛明，全聯併購公會黨委委員、監事長、致同會計師事務所合夥人鄭建彪，全聯併購公會副會長、北京亞信數據有限公司聯合創始人沈丹婷，全聯併購公會副會長 、山東華信清算重組集團有限公司董事長提瑞婷，全聯併購公會監事、北京仲裁委員會／北京國際仲裁院仲裁員張曉森，建業法律事務所首席顧問、會計師馬國柱，美國寶維斯律師事務所公司部合夥人劉曉宇擔任現場評委。