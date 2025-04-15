看深圳外貿企業如何應對關稅波動

前瞻布局科技突圍 企業積極應對關稅波動（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月15日電／據央視新聞報導，美國濫施關稅，進行“關稅霸凌”，影響波及所有貿易夥伴。深圳聚集了眾多外貿企業，2024年外貿進出口總額達4.5萬億元，總量躍居全國城市首位。作為外貿大市的深圳如何應對衝擊？



當記者來到深圳龍崗區這家企業時，倉庫仍在忙著發貨。企業負責人告訴記者，作為一家出口移動儲能產品的外貿企業，目前發貨量基本沒有受到影響。



深圳市省油燈網絡科技有限公司副總經理 梁海寧：這些貨我們在本周或下周會全部發完，主要是發往歐洲、日本、澳大利亞。



在企業的工廠，記者看到了4月份的排單依舊是滿滿當當。



深圳市省油燈網絡科技有限公司生產經理 李程侯：現在我們4月份目前排產計劃總數是8000台，已經生產了3000多台。



負責人梁海寧告訴記者，在前幾年關稅壁壘初現的時候，公司就有意調整了市場布局，出口到歐洲、日韓、澳大利亞等國家和地區，美國市場只占百分之十，所以目前整體出貨沒有受到太大影響。



各國的標準不同，消費者的習慣不同，這是企業拓展多元市場的難點。在拓市場的初期，梁海寧也遇到過困難。



深圳市省油燈網絡科技有限公司副總經理 梁海寧：早期產品我們可能設計上沒有經驗，我們就直接把交流輸出接口設計在面板上面，但是我們發現要出別的國家規格產品的時候，整個面板就要重新去開模，時間周期很長，價格又高。經過教訓之後，我們後來開發新項目都會把空間預留好，碰到不同國家需求的時候，只要改某處鑲件，20天左右就可以改好。



不僅是產品的規格需要調整，記者發現，梁海寧的團隊還密切關注著當地消費者的習慣，並且隨時進行調整。